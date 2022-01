Il trailer di After Life 3, diffuso da Netflix a Capodanno, ricorda al pubblico della malinconica serie di Ricky Gervais l’appuntamento con l’ultimo capitolo, la stagione d’addio, in arrivo venerdì 14 gennaio nel catalogo della piattaforma.

Il trailer di After Life 3 è incentrato sul protagonista Tony Johnson, lo scrittore interpretato da Gervais che la trama ha seguito nel corso delle stagioni attraverso il lutto per la morte per cancro della moglie Lisa e il percorso di generosità e altruismo intrapreso per uscirne: ora il giornalista della fittizia cittadina di Tambury ha un’ultima missione da compiere, disperdere le ceneri di suo padre, mentre realizza una volta per tutte che “prendersi cura delle cose è ciò che conta davvero“.

Il trailer di After Life 3 mostra Tony, con il fedele Brandy al suo fianco, intraprendere un viaggio per soddisfare gli ultimi desideri del defunto padre Ray, ovvero che le sue ceneri fossero sparse in alcuni luoghi molto specifici. Una scelta che ha provocato anche dei momenti piuttosto imbarazzanti, come si intravede in una scena in cui Tony non va per il sottile.

Il trailer di After Life 3 arriva a una settimana circa dall’annuncio della data d’uscita dell’ultima stagione su Netflix, composta da sei episodi come le precedenti. Nel cast di quest’ultimo capitolo, figurano accanto al creatore, regista e protagonista Gervais Penelope Wilton, Ashley Jensen, Tom Basden, Tony Way, David Earl, Joe Wilkinson, Kerry Godliman, Jo Hartley, Diane Morgan, David Bradley, Peter Egan, Ethan Lawrence, Colin Hoult e Michelle Greenidge. Inoltre Kath Hughes si unisce al cast nel ruolo della stagista Coleen.

After Life 3 giunge al termine dopo tre anni dal debutto nel 2019 ed altrettante stagioni, mentre Ricky Gervais è già impegnato nello sviluppo di una serie comica tedesca il cui soggetto è nato, quasi per caso, da un suo tweet.

