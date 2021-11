È il caso di dire che dopo After Life c’è ancora vita e in particolare c’è la nuova serie tv di Ricky Gervais: l’attore si è unito alla produzione di Greenlight – German Genius, una nuova comedy di WarnerMedia Germany che guarda caso è ispirata a uno dei suoi tweet del 2019. La serie di 8 episodi, le cui riprese sono iniziate a Berlino, è una commedia che si pone l’obiettivo di fare satira sull’industria televisiva tedesca, coinvolgendo il celebre comico britannico nei panni di se stesso.

La nuova serie tv di Ricky Gervais ha preso le mosse proprio da un commento dell’attore: due anni fa lo scrittore e interprete di After Life, grande successo di Netflix in tre stagioni, ha scritto via Twitter all’attore tedesco Kida Ramadan per lodare la sua interpretazione del personaggio Toni Hamady nella serie 4 Blocks. “Congratulazioni“, ha scritto Gervais all’epoca, “un altro capolavoro“. Non poteva sapere cosa sarebbe successo dopo: Ramadan e Gervais lavoreranno insieme e appariranno come versioni immaginarie di se stessi in Greenlight – German Genius.

Ma la nuova serie tv di Ricky Gervais non nasce solo da quell’interazione via Twitter: la sceneggiatura prenderà proprio le mosse da quell’episodio, visto che nella trama Ramadan convince Gervais a fargli fare un adattamento tedesco della sua serie di successo Extras dopo che il comico lo ha lodato per la sua performance in 4 Blocks. Un classico caso di arte che imita la vita, insomma.

La trama della nuova serie tv di Ricky Gervais proseguirà con Ramadan che incontra un ostacolo quando si rende conto che non ci sono celebrità internazionali in Germania che possano fare un cameo nell’adattamento tv e inizia così a navigare nelle acque agitate dell’industria televisiva tedesca. Greenlight – German Genius, prodotto da Warner TV Comedy e W&B Television, si presenta come una sorta di racconto di meta-tv: per quel poco che si sa al momento potremmo immaginarla come una versione forse più sofisticata della nostra Boris (che sta per tornare con una nuova stagione su Disney+). Anke Greifeneder, vicepresidente della produzione originale di WarnerMedia, l’ha annunciata parlandone così: