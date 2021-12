Bisogna analizzare con grande attenzione quello che sta avvenendo in questi giorni, per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy compatibile con l’aggiornamento Android 12. Come tutti sanno, il processo di distribuzione del pacchetto software ha fatto registrare significativi rallentamenti negli ultimi tempi, in relazione anche all’ultimo bollettino che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi. Situazione da monitorare con attenzione, anche nelle prime settimane del 2022, che richiede tuttavia l’adozione di contromisure anche agli stessi utenti.

Consigli prima di scaricare sui Samsung Galaxy l’aggiornamento Android 12

Quali sono le linee guida che dobbiamo seguire prima di procedere con l’installazione del tanto atteso aggiornamento Android 12 sui propri Samsung Galaxy? Fondamentale è concentrarsi sul backup, in modo da evitare sorprese sgradite. A tal proposito, faccio presente a tutti che sia possibile eseguire il backup dei propri dati personali su un PC utilizzando Samsung Smart Switch, o in alternative potrete procedere usando una memoria esterna, sfruttando le impostazioni del telefono.

Il metodo di backup universale e maggiormente utilizzato dagli utenti in possesso di dispositivi Galaxy resta ovviamente Samsung Cloud. Per portare a termine la procedura, non dovrete fare altro che aprire l’app Impostazioni, per poi accedere ad Account e backup. Arrivati a questo punto, sarà sufficiente selezionare Backup dei dati e successivamente le specifiche voci associate alle app per le quali si desidera eseguire il backup.

Inutile dire che eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il proprio Samsung Galaxy ad Android 12 non possa in alcun modo garantire che non si verifichino problemi con il firmware, ma allo stesso tempo avremo la certezza di non ritrovarci con dati persi in caso di errori. Purtroppo, ad oggi, il download dell’aggiornamento non appare ancora del tutto sicuro sotto questo punto di vista. A voi come stanno andando le cose?