C’è una nuova minaccia che dobbiamo prendere in esame in queste ore per i soli utenti in possesso di un Samsung Galaxy, considerando il fatto che il malware in questione sembra essere una questione circoscritta allo store del colosso coreano. Come se non bastassero i problemi relativi all’aggiornamento con One UI 4.0, descritti di recente con lo stato dei lavori degli sviluppatori, ci sono altri fattori da prendere in considerazione. Vediamo cosa sia stato raccolto sul tema oggi 28 dicembre.

Stiamo alla larga da oltre 20 app dedicate ai Samsung Galaxy

Nello specifico, l’aspetto sorprendente di questa vicenda consiste nel fatto che queste app dannose siano state rese disponibili per il download sul Galaxy Store. In teoria, il luogo più sicuro dove procedere per il pubblico. Dato l’enorme numero di dispositivi Samsung Galaxy in circolazione, è chiaro che il malware in questione possa finire per infettare molti device. Buona parte delle app in questione pare siano in qualche modo legate a Showbox. Nome di sicuro non nuovo anche qui in Italia.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, Showbox è un popolare servizio di pirateria di film e programmi TV che esiste da un po’ di tempo a questa parte. Il servizio ha consentito agli utenti di riprodurre in streaming contenuti piratati sui propri dispositivi mobili. Tutto nasce dall’app originale, che a quanto pare è stata chiusa, ma svariati cloni di app Showbox hanno creato danni con il download sul Galaxy Store. Analizziamo, pertanto, alcuni nomi dai quali dobbiamo stare alla larga.

Tra le app nocive per i Samsung Galaxy abbiamo AegisLab, Avast-Mobile, Avira (no cloud), CAT-QuickHeal, Comodo, DrWeb, ESET-NOD32, F-Secure, Fortinet, Ikarus, K7GW, Kaspersky, MaAfee, Microsoft, Quhoo-360, Symatec, Symantec Mobile Insight, ZoneAlarm by Check Point e Zoner. Non si esclude che l’elenco possa essere arricchito ed aggiornato nei prossimi giorni.