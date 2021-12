Arrivano altri riscontri a proposito della questione del momento in ambito mobile, considerando il fatto che i Samsung Galaxy hanno visto bloccato il rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.0. Un’anomalia al momento imprecisata, se pensiamo a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa con un primo articolo in merito, visto che il produttore coreano ha deciso di interrompere il rollout a causa di una serie di bug riscontrati dagli utenti. Vediamo come stanno le cose oggi 26 dicembre.

Non ancora ripreso il rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.0 sui Samsung Galaxy

Quali sono gli ultimi riscontri in merito? Secondo quanto riportato da SamMobile, un moderatore ufficiale del forum Samsung Members in Corea del Sud ha affermato che la società ha dovuto interrompere l’aggiornamento a causa di problemi di compatibilità con Google Play System. Insomma, ora sappiamo cosa abbia determinato l’anomalia degli ultimi giorni. L’azienda sta lavorando con Google per correggere il bug critico e rilasciare una patch utile per mettersi alle spalle le anomalie riscontrate di recente.

Solo a quel punto, Samsung incorporerà in One UI 4.0 il pacchetto software, consentendo al firmware di riprendere la distribuzione l’aggiornamento stabile. Allo stato attuale, il pacchetto software è stato ampiamente diffuso sui vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra in vari Paesi. Al primo elenco, di recente, si sono aggiunti anche i Samsung Galaxy Z Flip 3 e il Galaxy Z Fold 3, che tuttavia hanno ricevuto l’aggiornamento One UI 4.0 in Serbia e Corea del Sud. Una volta corretti i bug critici, Samsung potrebbe rilasciare l’aggiornamento in tutto il mondo.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nei prossimi giorni, sperando che l’aggiornamento corretto e stabile impostato su One UI 4.0 possa arrivare sui Samsung Galaxy compatibili già nello scorcio finale di questo 2021. A voi come stanno andando le cose in questi giorni?