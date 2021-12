L’uscita Xiaomi 12 e 12 Pro è ad un passo, con la presentazione cinese della nuova gamma programmata per domani 28 dicembre. Domani, sul palco del keynote, dovremo assistere alla presentazione di Xiaomi 12 e 12 Pro per il mercato asiatico. Più in là potrebbe anche pervenire uno Xiaomi 12 Ultra o con qualsivoglia altra dicitura ma il suo destino è ancora abbastanza incerto.

Non ci sono dubbi sul fatto che sulle prossime ammiraglie ci sarà il chipset Snapdragon 8 Gen 1, notizia anche confermata dal co-fondatore dell’azienda Lei Jun. Nel frattempo poi sono state rese note pure altre specifiche come la funzione di ricarica cablata rapida da 67 W e wireless da 50 W per lo Xiaomi 12, mentre il Pro garantirà la 120 W (sempre cablata).

La foto dal vivo ad inizio articolo immortalerebbe proprio lo Xiaomi 12 Pro. Per quest’ultimo sono trapelate un numero cospicuo di anticipazioni. Queste riguardano, ad esempio, la progettazione della fotocamera che dovrebbe ospitare tre sensori da 50 MP. Si opterà dunque per questa soluzione sia per fotocamera principale che ultra-wide e teleobiettivo. L’unità principale sarà ditata di sensore Sony IMX707, con una dimensione di 1/1,28 pollici e supporterà pure la tecnologia pixel-binning con un grande pixel da 2,44 µm. Sempre per l’ammiraglia di punta sarà messa a disposizione una unità da 4.600 mAh. Per concludere, tra le altre specifiche c’è anche un display da 6,73 pollici con risoluzione 1440p, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e frequenza di campionamento touch di 480 Hz.

Le premesse finora riportate per lo Xiaomi 12 Pro in particolare mettono di certo l’acquolina in bocca a chi attende i nuovi dispositivi del produttore cinese. Non ci sono dubbi sul fatto che alla presentazione asiatica di scena domani dovrà seguire un po’ di tempo (almeno qualche settimana) prima del lancio in Europa e dunque in Italia. Si spera dunque che il costo dei device resti contenuto.