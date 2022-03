Dopo quasi tre mesi dal debutto in Cina, il lancio globale della serie Xiaomi 12 è ufficialmente confermato per martedì prossimo 15 marzo. L’atteso evento inizierà alle ore 20.00 ora cinese (12.00 ora italiana) e sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme tra cui: YouTube, Twitter, Facebook e il sito Web di Xiaomi. Malgrado l’azienda non abbia ancora rivelato i modelli che dovrebbero apparire durante la presentazione, potremmo aspettarci il rilascio di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, tutti e tre già lanciati in Cina. Una recente indiscrezione ha suggerito che lo Xiaomi 12 Ultra, top di gamma della serie, non verrà lanciata e che bisognerà aspettare il secondo trimestre del 2022.

Molto probabilmente, anche il compatto Xiaomi 12 mini potrebbe entrare nella gamma globale della serie Xiaomi 12 e altri modelli potrebbero fare il loro debutto nel lancio globale, ma ogni previsione adesso è incerta. La configurazione della fotocamera della serie Xiaomi 12 sarà un rilevante punto di marketing per quanto concerne l’edizione mondiale degli smartphone, dato che verranno forniti con un’ottima configurazione, sia della camera posteriore che anteriore. Inoltre, è stato anche mostrato che il tema dell’evento del prossimo 15 marzo è ‘Master everything’, il cui scopo è quello di mostrare l’impressionante sistema di telecamere della formazione. Tutti e tre i modelli hanno un sensore posteriore da 50MP in combinazione con teleobiettivo e sensori ultra-wide che formeranno insieme un ottimo sistema fotografico.

I tre modelli globali della serie Xiaomi 12 hanno a bordo chip Qualcomm Snapdragon, gli Xiaomi 12 e 12 Pro sono alimentati dal SoC Snapdragon 8 Gen 1, mentre il 12X ha lo Snapdragon 870. Per quanto riguarda il prezzo ancora non si ha certezza, ma, a quanto pare, la serie Xiaomi 12X dovrebbe giungere nel mercato europeo a 600/700 euro, mentre Xiaomi 12 sarà venduto al dettaglio per 899,00 euro. Pare invece che lo Xiaomi 12 Pro di fascia alta sia venduto a 1.099,00 euro.

