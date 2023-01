Lo Xiaomi 12 sta ricevendo l’interfaccia proprietaria MIUI 14, che ricordiamo essere stata presentata all’inizio del mese scorso, raggiungendo i primi smartphone abilitati nel territorio cinese (anche se l’OEM ha promesso che, in poco tempo, le versioni globali avrebbero seguito lo stesso percorso). La MIUI 14 è basata su Android 13, ovvero l’ultima major-release del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Lo Xiaomi 12 aggiornato alla MIUI 14 riceverà contestualmente le ultime patch di sicurezza disponibili, ovvero quelle relative al mese di gennaio 2023, oltre che ad un miglioramenti del motore di ricerca interno al menù delle impostazioni. La versione stabile della MIUI 14 destinata allo Xiaomi 12 è disponibile, per il momento, solo per gli utenti che in passato avevano preso parte al programma beta, che potranno scaricarla subito (il peso è di 4,43GB e porta il firmware alla versione MIUI 14.0.2.0 TLCMIXM: fareste meglio ad effettuare il download sotto rete Wi-Fi).

Gli utenti che hanno aderito al programma beta e che adesso stanno procedendo a scaricare l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria a bordo del proprio Xiaomi 12 dovranno adesso testare l’aggiornamento e verificare che sia esente da bug importanti prima che venga rilasciato in versione stabile a tutti quanti gli altri. Vedrete che non passerà tanto tempo prima di quel giorno: avete avuto tanta pazienza fin qui, si tratta di averne ancora un altro po’ prima di godervi tutte le interessanti funzionalità della MIUI 14, che farà fare un grande salto di qualità allo Xiaomi 12, rendendolo ancora più performante agli occhi dei suoi proprietari. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

