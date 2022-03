Gli Xiaomi 12, 12 Pro e 12X sono stati appena presentati (fermo restando che resta in programma anche lo Xiaomi 12 Lite, appena passato nel database IMEI ed in dirittura d’arrivo tra qualche tempo, come vi abbiamo raccontato in questo articolo): la nuova line-up è pronta ad invadere la scena, e siamo certi che farà vedere grandi cose, soprattutto in termini di successo commerciale. I device dovrebbero arrivare in Italia a partire da domani, mercoledì 16 marzo, nelle nuance cromatiche Black, Blue e Purple. Potrete acquistare i nuovi Xiaomi 12, 12 Pro e 12X presso lo Xiaomi Store Italia, nelle grandi catene di elettronica di consumo e nei negozi di telefonia mobile. Dal 24 marzo il trio farà il proprio debutto anche su ‘mi.com’ e su Amazon.

Lo Xiaomi 12 ha un prezzo di 799,90 e 899,90 euro per le varianti con 8/128GB e 8/256GB. Il modello Pro, disponibile nelle versioni 8/256 e 12/256GB, potrete portarlo a casa a fronte di una spesa di 1099,90 e 1199,90 euro. Infine, il modello 12X sarà disponibile al prezzo di 699,90 euro nell’unica configurazione da 8/256GB. Chi deciderà di acquistare lo Xiaomi 12 Pro nel taglio da 12/256GB entro il 30 aprile in qualsivoglia punto vendita che aderisce all’iniziativa riceverà in regalo lo Xiaomi Watch S1 (chi sceglierà lo Xiaomi 12 da 8/256GB riceverà lo Xiaomi Watch S1 Active).

La promozione di lancio relativa allo Xiaomi 12X consentirà di acquistarlo al prezzo early bird di 599,90 euro (se l’acquisto verrà effettuato su mi.com e Amazon a partire dalle ore 13 del 24 marzo e per le successive 48 ore). Sono dispositivi che possono interessarvi in qualche modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

