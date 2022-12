Nella giornata di oggi, mercoledì 14 dicembre, su Amazon viene proposto uno sconto molto interessante del 31% che riguarda lo smartphone Xiaomi 12, che raggiunge di fatto il prezzo più basso sulla piattaforma di Jeff Bezos. Il device è disponibile al prezzo di 549,90 euro (invece di 799,90 euro di listino), nella versione italiana + 2 anni di garanzia e in tre colorazioni: Gray, Blue e Purple. La disponibilità è immediata, il device è venduto e spedito dall’e-commerce e la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi per i clienti iscritti al servizio Prime. Inoltre, potrete ancora usufruire della politica di reso, secondo cui per il periodo festivo del 2022, gli articoli restituibili acquistati tra il 1 novembre ed il 31 dicembre possono essere restituiti entro il 31 gennaio 2023.

Lo Xiaomi 12 presenta le seguenti specifiche tecniche: dotato di un display AMOLED da 6,28 pollici con una risoluzione FHD (2400 x 1080 pixel), regalando oltre 68 miliardi di colori e fornito con display TrueColor da una calibrazione del colore professionale; il dispositivo supporta anche una frequenza di aggiornamento AdaptiveSync di 120Hz e un tocco fino a 480Hz frequenza di campionamento, assicurando un’esperienza di intrattenimento straordinariamente fluida. Il dispositivo è dotato anche di Dolby Vision e HDR 10, per immagini ultra vivide supportate da luminosità, contrasto e colori incredibili. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 a 4 nm affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre le capacità della GPU sono aumentate del 30% in termini di rendering grafico e l’efficienza energetica è aumentata del 25%.

Quanto al comparto fotografico, troviamo sul retro una fotocamera principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 13MP e un telemacro da 5MP. Il device è alimentato da una batteria da 4500mAh e supporta anche la ricarica turbo Xiaomi da 67W via cavo e wireless da 50W. Insomma, uno smartphone ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo e oggi in super offerta su Amazon.

