Al primo lancio della MIUI 13 manca davvero pochissimo. Domani 28 dicembre è prevista la presentazione cinese della nuova serie Xiaomi 12 che si accompagnerà anche a quella dell’ultima interfaccia software del produttore Xiaomi appunto. Pur trattandosi dei soli eventi asiatici, in attesa di quelli globali programmati di certo per inizio 2022, avremo a disposizione già un gran numero di informazioni da analizzare.

Proprio alla vigilia dell’uscita di MIUI 13, apprendiamo che la nuova soluzione software basata su Android 12 includerà una funzione importantissima. In pratica, verrà introdotta un’opzione di sistema in grado di individuare i collegamenti fraudolenti in messaggi di app di messaggistica e mail. Non è un mistero che i tentativi di truffa a malcapitate vittime si siano moltiplicati negli ultimi mesi. Nonostante le campagne di sensibilizzazione per riconoscere i tentativi di raggiro, non mancano le ignare vittime cadute in trappole più o meno pericolose. Di qui l’intenzione di fornire un valido aiuto proprio per evitare rischi di varia natura.

Per quanto sia dunque noto l’impegno profuso all’interno della MIUI 13 per evitare truffe e frodi, non è abbastanza chiaro come funzioneranno i controlli di sistema per evitare link fraudolenti all’interno di comunicazioni truffaldine. Probabilmente ne sapremo molto di più nel corso dell’evento di domani 28 dicembre e poi ancora quando il rilascio della nuova soluzione software sarà anche globale, investendo pure i nostri dispositivi.

Altra novità importante della MIUI 13, pure attesa nelle prossime ore, sarà quella relativa al lancio di una variante software per soli tablet (un po’ come avviene con Apple per il suo iPadOS). L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza software di chi utilizza non solo dispositivi Xiaomi come gli smartphone ma anche i tablet appunto, con uno schermo più ampio, magari anche solo per lavoro e dunque con specifiche funzioni utili alla sua attività. Anche per questi altri dettagli, non ci resta che attendere ancora un po’.