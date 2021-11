Ormai sappiamo che i lavori alla MIUI 13 sono giunti a buon punto, e che sarà accompagnato dalla versione Android 12. L’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di casa Xiaomi sarebbe dovuta arrivare entro la fine dell’estate, salvo poi essersi imbattuti in una serie di bug piuttosto importanti nelle MIUI 12 e 12.5, che hanno costretto gli sviluppatori agli straordinari per sistemare la situazione. Lei Jun, fondatore di Xiaomi, ha fatto comunque sapere che la MIUI 13 arriverà per la fine dell’anno, e che i lavori stanno procedendo a ritmi serrati affinché la parola venga mantenuta.

These #Xiaomi #Redmi #Poco Devices will receive MIUI 13.



Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi 11, 11T, 10, 10T & 9 series

Xiaomi Mix Alpha

Xiaomi Fold

Xiaomi CC9 Pro



Redmi K30 & K40 series

Redmi Note 11, 10 & 9 series

Redmi 10, 9 & 10X Series



Poco M2, M2 Pro, X2, X3, X3 Pro, F2, F3 Pro & C3 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 18, 2021

Abishek Yadava su Twitter ha reso noto l’elenco dei dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno la MIUI 13 nei primi mesi del rilascio. Parliamo degli Xiaomi Mi Mix 4, 11, 11 Pro e Ultra, 11 Lite 5G, 11T, Xiaomi Mi 10, Mi 10S e Mi 10T, Xiaomi Mi 9, Mi Mix Alpha, Fold e CC9 Pro. Per quanto riguarda i Redmi, sono da considerarsi eletti i Redmi K30, K40, K40 Pro e Pro+, Note 11, Note 10 e Note 9, Redmi 10, 9 e 10X. Infine, ci sono i POCO, tra cui i POCO M2, M2 Pro, X2, X3 e X3 Pro, F2, F3 Pro e C3.

Per quanto ne sappiamo, la MIUI 13 dovrebbe assicurare un miglioramento delle prestazioni e tante novità grafiche dell’interfaccia proprietaria. La MIUI 13, lo ricordiamo, sarà basata su Android 12, mentre alcuni dispositivi ne riceveranno una versione particolare basata su Android 11. Come potete vedere, ormai non dovrebbe mancare molto per la prima diffusione della nuova interfaccia proprietaria di casa Xiaomi: dovete avere solo un altro po’ di pazienza (intanto verificate se nella lista di cui sopra è presente il vostro device). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

