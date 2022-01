Era la fine di dicembre quando Xiaomi presentò la sua nuova MIUI 13, che presto colpirà una folta schiera di dispositivi a livello globale, già a partire da questo Q1 2022. I telefoni che riceveranno a giro stretto l’aggiornamento sono diversi, tra cui ritroviamo gli Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra e Mi11i, gli Xiaomi 11T Pro, 11T, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G e 11 Lite 5G NE. Della lista fanno parte anche lo Xiaomi Pad 5, Redmi 10, Redmi Note 8 (2021), Note 10 Pro, Note 10, Note 10 JE, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro, Note 11S e Note 11.

Parliamo di un elenco ufficiale, che però potrebbe anche essere modificato successivamente (non prendete, quindi, per oro colato quanto sopra descritto, visto che la lista riportata potrebbe essere suscettibile di variazioni non ancora preventivate). Ora resta da capire effettivamente i tempi entro i quali i dispositivi sopra citati riceveranno la tanto attesa EMUI 13 (supponiamo si partirà prima dai top di gamma di ultima generazione, per poi passare da quelli passati e per i vari terminali di fascia media che pure fanno parte dell’elenco).

Come potete vedere, la situazione per quanto riguarda il Q1 2022 appare già abbastanza delineata: adesso si tratta di capire come procederà il roll-out per quanto riguarda i successivi trimestri, fino al completamente del rilascio della MIUI 13 a bordo dei dispositivi Xiaomi designati. Immaginiamo non vediamo l’ora di aggiornare il vostro smartphone Xiaomi all’ultima versione dell’interfaccia utente proprietaria, portatrice di una serie di novità niente affatto male (è inutile starvi a dettagliate ogni modifica che verrà introdotta con questo aggiornamento: se siete finiti qui significa che le conoscete benissimo, ad una ad una). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com