Manca davvero poco alla data di uscita MIUI 13 per smartphone Xiaomi, anche se non ancora ufficializzata. Entro la fine del mese di dicembre, la nuova interfaccia del produttore cinese troverà posto su una lunga lista di dispositivi, in alcuni casi in versione stabile mentre in altri ancora in beta. Giunti quasi all’appuntamento fatidico è giusto fare il punto della situazione.

La data da segnale in calendario e i beneficiari della versione stabile

Non ci sono più particolari dubbi sul fatto che l’uscita MIUI 13 si concretizzerà il prossimo 28 dicembre, leggermente in ritardo rispetto a quanto previsto in un primo momento. Forse proprio per questo motivo, nell’importante giornata dovrebbe essere diramata sia la versione stabile dell’update per un nutrito numero di smartphone di punta e più recenti che quella beta per device di fascia media, magari lanciati un po’ più lontano nel tempo. Quanto riferito di seguito, per il momento, si riferisce solo al mercato cinese, per la distribuzione globale dovremmo attendere probabilmente un po’ di più.

Dopo le dovute precisazioni su versione beta e definitiva, possiamo dire che dovrebbero ricevere quest’ultima lo Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+. La stessa sorte dovrebbe toccare anche a Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi Mix 4, Redmi K40, Redmi K40 Gaming Edition e ancora a Redmi Note 10 Pro 5G.re una build stabile. Naturalmente stiamo parlando esclusivamente della versione cinese della MIUI 13, il rilascio globale dovrebbe avvenire successivamente.

La versione beta

L’aggiornamento MIUI 13 per il momento solo beta dovrebbe invece partire per un numero importante di smartphone Xiaomi ossia il Mi Mix FOLD, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Civi, Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Ultra / Mi 10S / Mi 10 Pro / Mi 10 Youth Edition e Xiaomi Mi CC 9 Pro / Mi Note 10, Xiaomi Pad 5 / Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro. La sperimentazione dovrebbe partire pure per Xiaomi Mi 11i / Mi 11X / Mi 11X Pro, Redmi K40 / POCO F3, Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT, Redmi K30 Pro / Poco F2 Pro, Redmi K30 S Ultra, Xiaomi Mi 10T e Redmi K30 / K30 Ultra / K30i 5G. La lunga lista continua con POCO X2, Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T, Redmi Note 11 Pro / Pro +, Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT e Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10T / Poco M3 Pro. L’elenco si conclude infine con Redmi Note 9 Pro 5G / Mi 10i / Mi 10T Lite, Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 9 4G / Redmi 9Power / Redmi 9T e in ultimo Redmi 10 X 5G e Redmi 10X Pro.