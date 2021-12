Sono stati appena resi i noti i tempi di aggiornamento MIUI 13 da parte di Xiaomi oggi 28 dicembre, nel corso dell’evento di presentazione degli Xiaomi 12. I top di gamma sono stati lanciati solo in territorio asiatico ma intanto abbiamo ottenuto le prime informazioni utili per la strategia software del produttore.

Per vedere la nuova interfaccia MIUI 13 basata su Android 12 a bordo di uno smartphone Xiaomi bisognerà attendere svariate settimane. Dal palco dell’evento del brand cinese, è stato chiarito che solo per la fine di gennaio ci sarà un primo rilascio dell’aggiornamento. Questa fase, tuttavia, riguarderà solo un numero davvero esiguo di modelli. Naturalmente all’appello rispondono gli Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro appena annunciati che al loro lancio commerciale, nel mese di gennaio appunto, potranno godere dell’ultima fatica degli sviluppatori. Lo stesso trattamento poi toccherà anche allo Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra e Mi 11 Pro. Stranamente, è proprio il caso di dirlo a causa di affinità hardware, manca all’appello lo Xiaomi 11T.

Il riferimento di fine gennaio, pure per il ristretto numero di dispositivi, potrebbe però essere riferito solo al mercato cinese, almeno per un paio di motivi. Le vendite dello Xiaomi 12 partiranno di certo prima in Cina che nel resto del mondo. Ancora, il produttore è solito distribuire i rilasci prima in madre patria e poi altrove. Cosa se ne deduce? Il limite temporale di fine gennaio potrebbe essere relativo solo alla Cina appunto e non anche ai paesi occidentali.

Quando riceveranno poi l’aggiornamento MIUI 13 gli altri smartphone Xiaomi meno recenti o anche di fasce diverse? Su questo argomento, il produttore non ha anticipato alcuna pianificazione. Anzi, come visibile nello screenshot presente a fine articolo, ecco che si rimanda a future comunicazioni per conoscere la strategia di distribuzione della nuova interfaccia. Dunque toccherà attendere nuove note ufficiali da parte dei canali ufficiali della Xiaomi Community.

