La primavera 2022 vedrà le fiction di Lino Guanciale grandi protagoniste. L’attore abruzzese, amatissimo tra il pubblico, si prepara a tornare sul piccolo schermo con almeno due produzioni televisive.

Si parte da Noi, remake italiano della serie americana This Is Us. In sei serate, la fiction è la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ’80 affronta la sfida di crescere tre figli fino ai nostri giorni, in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità.

Tutto ha inizio nel 1984, a Torino con il compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli, comincia ad avere le doglie. È un parto difficile, uno dei gemelli non ce la fa e Pietro, che ha promesso a se stesso e a sua moglie che da quell’ospedale usciranno con tre bambini, prende la decisione che cambierà il corso delle loro vite: adottare Daniele, un neonato nero, che qualcuno ha abbandonato fuori da una caserma dei pompieri.

Come l’originale, anche Noi racconta le storie in parallelo: nel passato, seguiamo Pietro e Rebecca neo-genitori nel difficile compito di crescere tre neonati, poi tre bambini e infine tre adolescenti; nel presente Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada: Daniele, marito e padre felice e uomo di successo, decide di cercare il proprio padre biologico.

In questa nuova avventura televisiva, Lino Guanciale sarà accompagnato da Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordano Faggiano, Massimo Wertmuller.

La seconda fiction di Lino Guanciale è invece Sopravvissuti, co-produzione tra Rai, France Télévisions e ZDF, in sei serate diretta da Carmine Elia. Dodici passeggeri a bordo di una barca a vela di nome Arianna scompaiono dai radar, salvo riapparire un anno dopo. Solo che i passeggeri sono sette. Cosa è successo agli altri? Come hanno fatto i superstiti a restare in vita? A che prezzo? Mentre le vite dei sopravvissuti e dei loro cari riprendono a fatica, su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere.

Nel cast insieme a Lino Guanciale: Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigtorf, Elena Radonocich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Adèle Wismes.