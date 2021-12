Bisogna fare molta attenzione, in queste ore, al discorso della disponibilità PS5. Sui social, infatti, ho avuto modo di notare il rilancio di link che, apparentemente, annunciano il restock di Unieuro. Incuriosito, considerando anche quanto vi ho riportato nei giorni scorsi con un altro articolo, premettendo che difficilmente si sarebbe mosso qualcosa in Italia durante il periodo natalizio, ho provato ad approfondire la questione. In questo modo, sono risalito alla pagina web che rimandava all’acquisto delle console.

Attenzione alle presunte disponibilità PS5 su Unieuro

Come stanno le cose in Italia? Dal mio check non risultano recenti restock nel nostro Paese. Il controllo sulla pagina Unieuro indicata su alcuni siti di dubbia origine rimanda ad una landing page che pare non appartenere al dominio ufficiale del noto store. Tutto questo per dire cosa? La probabilità di imbattersi in truffe, in un periodo storico del genere, è molto elevata. Senza voler lanciare accuse esplicite a qualcuno in particolare, è doveroso invitare i nostri lettori alla massima prudenza per evitare spiacevoli sorprese in questi giorni di festa.

Dando uno sguardo anche ai canali social di Unieuro, poi, non trovo annunci su presunti restock. Per tutte queste ragioni che ho provato ad elencarvi, ho seri dubbi che ci sia stata effettivamente una nuova disponibilità PS5 oggi 26 dicembre. Il controllo di cui vi parlavo prima, poi, ha attivato anche un messaggio del mio browser, con il quale sono stato avvertito di essere in procinto di accedere ad una pagina non sicura. Altro motivo per tenere gli occhi apertissimi in questa fase.

Dunque, cerchiamo di fare molta attenzione. Ci sono persone che, purtroppo, provano a sfruttare la scarsa disponibilità PS5 in Italia e nel resto del mondo per portare a termine truffe verso coloro che sono meno esperti su queste dinamiche. Non facciamoci trovare impreparati.