Arrivano conferme sul fatto che potremo fare i conti con la disponibilità PS5 tramite GameStop oggi 22 dicembre. A conti fatti, l’ultima prima di Natale con il noto store che ci ha dato un contributo non di poco conto negli ultimi mesi sotto questo punto di vista. Confermando parzialmente quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine, dunque, una buona notizia antecedente alle festività ci sarebbe, anche se dobbiamo fare i conti con alcune limitazioni significative a proposito del restock odierno. Proviamo a fare il punto della situazione.

Cosa sappiamo sulla disponibilità PS5 tramite GameStop prima di Natale

Come accade quasi ogni mercoledì, dunque, avremo una disponibilità PS5 su GameStop che verrà annunciata nel corso dell’evento streaming, in programma sul sito dello shop a partire dalle 16 di oggi. Probabile che comunicazioni in merito verranno dato nella seconda parte della trasmissione, anche se ritengo abbastanza improbabile che la consegna del prodotto possa avvenire prima di Natale. Anche nel caso in cui doveste essere tra i primi a garantirvela questo pomeriggio. Prestate attenzione alle informazioni che vi verranno fornite durante l’ordine.

Per sfruttare al massimo la nuova disponibilità PS5 del 22 dicembre, dunque, dovrete prestare molta attenzione agli annunci che arriveranno da Kobe e Kafkanya con ospite Gabriella Ciliberti, sperando che il restock sia sufficiente per rispondere alla domanda di buona parte degli utenti. Attenzione, però, in quanto non si conosce ancora la versione della console che verrà messa in vendita, così come è impossibile prevedere quale combo sarà concepita da GameStop in questo frangente. Probabile, infatti, che venga aggiunto anche qualche accessorio.

Al di là della questione sulla data di consegna, qualora vogliate prendere in esame la nuova disponibilità PS5 con GameStop, appare scontato che la vendita odierna verrà riservata esclusivamente agli utenti che si ritrovano con GS+, oltre al fatto che si potrà comprare al massimo una console per cliente.