Suga dei BTS positivo al Covid-19. Il rapper, il cui vero nome è Min Yoon-gi, si era messo in quarantena volontaria nella giornata di giovedì 23 dicembre in quanto appena rientrato dagli Stati Uniti. Il 24 dicembre l’artista si è sottoposto al test molecolare ed è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata diffusa dall’etichetta Big Hit Entertainment e ripresa dall’agenzia di stampa Yonhap News.

La Big Hit fa sapere che Yoon-gi non presenta sintomi in quanto vaccinato con doppia dose, e soprattutto al ritorno non ha avuto contatti con gli altri 6 membri della boyband di Seul. La notizia si è diffusa in tutto il mondo in pochissime ore e su Twitter impazza l’hashtag #GetWellSoonYoongi sul podio delle tendenze.

Per i sette componenti dei Bangtan Boys, del resto, è iniziato un lungo periodo di riposo – il primo dal 2019 – specialmente dopo il ciclo di concerti Permission To Dance tenuti presso il SoFi Stadium di Los Angeles. L’etichetta ha disposto la lunga pausa per consentire ai membri di trascorrere le festività insieme alle famiglie e soprattutto per “ricaricarsi di energia” e “trovare nuove spinte creative”.

La Big Hit Entertainmente fa sapere che in questo momento Suga si trova nella sua abitazione e sta bene, e aggiunge: “Consideriamo la salute degli artisti la nostra massima priorità e faremo tutto il possibile per aiutare Suga nella sua pronta guarigione“. Per il momento sui canali social della band non sono state pubblicate dichiarazioni.

Negli anni i BTS hanno conquistato tutto il mondo, rivelandosi come la realtà che più di altre ha sdoganato il k-pop a livello internazionale. Recentemente i Bangtan Boys hanno duettato con i Coldplay nel singolo My Universe contenuto nel disco Music Of The Spheres della band di Chris Martin.

L’esperienza losangelina da poco conclusa è stata la prima in presenza per i BTS dallo scoppio della pandemia.