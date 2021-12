Mare Fuori 3 ci sarà oppure no? La domanda ha ottenuto una risposta certa già con il finale della seconda stagione andato in scena ieri sera proprio su Rai2. Gli ascolti non sono stati esorbitanti ma sicuramente la serie ha saputo conquistare i suoi fan che non attendono la messa in onda sul piccolo schermo ma preferiscono fruire degli episodi in streaming su RaiPlay. La forza di Mare Fuori è proprio questa e permetterà ai ragazzi reclusi nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli di tornare per raccontare ancora le proprie storie.

L’annuncio ufficiale di ieri sera con quel chiaro ‘Arrivederci alla prossima stagione’ ha trovato conferma anche nelle parole dell’ideatrice del progetto, Cristiana Farina. La mamma di Mare Fuori ha confermato che Carolina Crescentini e i suoi ragazzi torneranno con nuovi episodi per raccontare il potere salvifico dell’amore.

La Farina conferma di aver già pensato alla terza stagione e di aver consegnato già i primi tre episodi e poi a FanPage.it rivela: “Ci saranno tutti quelli che ci sono ora, con altre entrate, come d’altronde è avvenuto anche in queste edizione. Ci sarà spazio per nuove storie”. Piaceranno ai fan come quelle di questa seconda stagione?

ATTENZIONE SPOILER!

Nel finale di ieri sera, i sicari dei Di Salvo attaccano a colpi di kalashnikov la camionetta dell’immondizia dove viaggiavano Filippo e Carmine pronti a fermare Naditza e grazie a Massimo riescono ad uscirne illesi. I due riescono a portare via la ragazza dopo averla convinta a non sposare il suo promesso sposo proprio mentre Massimo e Paola si lasciano andare alla passione. Sasà, convinto da Lino, confessa di aver abusato sessualmente dell’ex fidanzata in tribunale mentre Cardiotrap si esibisce in una discoteca cercando Gemma nella folla.

Proprio loro ci riservano l’ennesimo colpo di scena quando lei mostra a Gianni i lividi che l’ex fidanzato le ha procurato e lui lo affronta finendo con l’ucciderlo durante una colluttazione e finendo così in Istituto. Anche Rosa Ricci torna in istituto e racconta ad Edoardo del tradimento di Mimmo. Totò, intanto, finisce ne carcere per adulti. Cos’altro succederà adesso ai nostri ragazzi?