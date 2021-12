il finale di Mare Fuori 2 in onda il 22 dicembre. L’appuntamento con la serie con Carolina Crescentini continua a rinnovarsi al mercoledì sera ma la prossima settimana andrà in scena il gran finale con uno sconvolgente colpo di scena, chi ne sarà il protagonista? Le anticipazioni degli ultimi episodi di Mare Fuori rivelano i primi dettagli su quello che vedremo in onda nel prime time di mercoledì prossimo negli episodi dal titolo Il colpevole d’innocenza e Il punto di rottura.

Nel finale di Mare Fuori 2, l’Istituto penitenziario guidato da Paola Vinci sarà al centro di un piano di vendetta visto che Carmine proverà a vendicare Nina, affrontando il presunto colpevole: Pirucchio. Dall’altra parte la sua coscienza griderà forte quando arriverà il momento di ucciderlo, si fermerà davvero oppure no? Le cose non si metteranno bene per loro e Carmine e Filippo decideranno di scappare seguendo il piano ideato da Edoardo, riusciranno a farlo questa volta?

Mare Fuori 2 tornerà la prossima settimana ma, prima, il pubblico dovrà fare i conti con gli episodi in onda oggi dal titolo Rivelazioni e Niente è mai come sembra in cui Carmine capisce chi è il colpevole dell’omicidio e si procura un’arma per ucciderlo mentre il ricordo di Nina lo tormenta. Filippo tenta di chiarire con Naditza. Edoardo esce in permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima va a trovare Teresa che vede in compagnia di un altro ragazzo. Sasà si ritrova a riflettere sul suo reato mentre Lino gli è vicino. Viola continua il suo tentativo di far riavvicinare Gemma al suo vecchio fidanzato.

Nel secondo, Carmine escogita un piano con l’aiuto di Pino per far uscire Pirucchio dall’isolamento. Filippo intuisce quello che sta accadendo e ripudia Carmine come amico per scuoterlo dai suoi propositi di vendetta. Gemma legge la lettera che Fabio le ha inviato e combatte con il sentimento che prova per lui. Filippo e Naditza sono sempre più lontani perché la ragazza ha accettato di sposare un suo cugino.