I mostriciattoli tascabili di casa Nintendo sono pronti a tornare su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite con New Pokémon Snap. Non si tratta però di un’avventura ibrida come l’esperimento Let’s Go o di un classico gioco di ruolo come i più recenti Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma di un’esperienza in cui potremo fotografare proprio le creature di Game Freak. Esperienza che, come ufficializzato dalla “grande N” nel nuovo trailer visibile poco più in basso, sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2021. Con tanto di preordini aperti dalla giornata di oggi sul Nintendo eShop.

È il momento di esplorare la regione di Lentil con le sue numerose e bellissime isole in New Pokémon Snap. L’avventura si svolgerà infatti in un arcipelago, una regione incontaminata ricca di habitat di ogni sorta, dalle fitte giungle ai deserti sconfinati, e brulicante di Pokémon tutti da scoprire. In New Pokémon Snap, i giocatori metteranno alla prova le proprie abilità nell’arte della fotografia e, con l’aiuto del Prof. Speculux e della sua assistente Rita, affronteranno una missione nella quale dovranno immortalare i Pokémon di Lentil nel loro habitat naturale.

New Pokémon Snap è una riedizione del classico uscito su Nintendo 64 nel 1999 e pronto a tornare su Nintendo Switch e su Switch Lite, versione solo portatile della console ibrida giapponese. Naturalmente con un comparto tecnico all’avanguardia. Sempre restando in tema Pokémon, in rete si vocifera che la compagnia di Super Mario abbia intenzione di dedicare un nuovo Nintendo Direct ai Poket Monster nel corso del mese di febbraio, almeno a sentire le indiscrezioni diffuse dal noto insider Kelios, apparentemente molto informato sulle attività di The Pokémon Company. Secondo l’insider francese, sarebbe in programma un Direct poco prima del Pokémon Day di fine febbraio e in questa occasione potrebbero essere annunciati i tanto rumoreggiati remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla.