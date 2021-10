Purtroppo si comincia già a fare i conti con la disponibilità Nintendo Switch OLED su tutti i principali store online come Amazon, Mediaworld, Unieuro e di rimando anche nei negozi fisici. La console freschissima di lancio commerciale dello scorso 8 ottobre già è divenuta l’oggetto del desiderio di tanti gamer giovanissimi e non. Eppure, le scorte del prodotto già mancano all’appello e bisognerà provvedere ad iscriversi a tutti gli alert possibili (probabilmente) per non perdersi le future occasioni di acquisto.

La disponibilità Nintendo Switch OLEd su Amazon, ad oggi 12 ottobre, è praticamente nulla, qualsiasi colore si scelga per il modello di console. L’ideale dunque sarebbe inserire il prodotto nella lista dei desideri dell’e-commerce per mantenersi informati su nuovi re-stock. Il prezzo di vendita è di certo quello di listino del prodotto, ossia di 3409 euro. I lettori di OM potrebbero restare aggiornati sulla presenza di nuove scorte, semplicemente visitando il box qui sotto.

Nintendo Switch (Modello OLED), Bianco/Nero Nintendo Switch (modello OLED) dispone di uno schermo OLED da 7...

I colori intensi e l'elevato contrasto dello schermo garantiscono...

La mancata disponibilità Nintendo Switch OLED di Amazon si ripete anche per lo shop online di Mediaworld. Non poteva essere altrimenti in questa prima fase di commercializzazione. Chiunque punti allo store della catena di elettronica per l’acquisto potrà comunque restare informato sulle prossime unità messe in vendita, semplicemente attivando un alert sul proprio indirizzo mail a questa pagina web.

Non cambiano le cose neanche per un’altra catena di elettronica diffusa in Italia come Unieuro. La disponibilità Nintendo Switch OLED, almeno ad oggi 12 ottobre, è pari a zero. Per fortuna, viene garantita anche per lo store in questione la possibilità di attivare un alert per venire a conoscenza di nuove e future vendite. Il collegamento ipertestuale da raggiungere per attivare la notifica è il seguente. Basterà inserire nel form il proprio indirizzo mail e si riceverà la notifica al momento opportuno. Non resterà altro da fare se non attendere.