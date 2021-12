Chi non è alla ricerca di simpatici sticker WhatsApp natalizi in queste ore, di certo anche gratis sia per dispositivi Android e iPhone? Si tratta di un modo per abbellire e di certo rendere molto originali chat singole e di gruppo, magari pure nell’ottica di fare gli auguri negli imminenti giorni di festa.

Ogni cercatore di nuovi adesivi a tema natalizio deve sapere che esistono diverse soluzioni che fanno al suo caso. Una in particolare è scaricabile direttamente tra i pacchetti di sticker interni allo store dell’app di messaggistica. Allo stesso tempo poi, ci sono altre opzioni molto valide sul Play Store per Android o su App Store Apple per iPhone. In questo approfondimento, saranno dunque elencate delle soluzioni da scaricare e installare in pochi istanti.

Per quanto riguarda la soluzione di sticker WhatsApp natalizi presente in app, va segnalato il pacchetto denominato Merry & Bright ed è stato pensato dal disegnatore Miguel Angel Camprubì per un peso complessivo di 222 KB. Gli adesivi a tema festa sono 20 e hanno come protagonista un iconico Babbo Natale, delle stelle ma anche persone che festeggiano e si abbracciano. Il download delle soluzioni potrà essere effettuato semplicemente andando nella sezione Sticker appunto, selezionando il comando “+” e dunque ritrovando il pacchetto menzionato tra quelli in elenco.

Per quanto riguarda le soluzioni non uffficiali di sticker WhatsApp natalizi non ufficiali ma sempre gratuiti, vale la pena andare sul Play Store o su App Store Apple. La soluzione Android a portata di download è quella raggiungibile a questo indirizzo. Le creatività proposte sono molto ampie tra pupazzi di neve, regali, luci, stelle e naturalmente l’immancabile Santa Claus. Il peso complessivo della soluzione è di 12 MB. Passando ad uno strumento valido per iPhone, una soluzione è rappresentata dai Christmas Stickers -WAStickers 4+ dello sviluppatore Binni Roy. Le proposte per l’imminente Natale sono decine e decine e non mancano all’appello nemmeno gli adesivi dedicati all’avvento del nuovo anno.

