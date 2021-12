L’ultima disponibilità PS5 Mediaworld si è concretizzata nella settimana che è in procinto di concludersi. Come raccontato mercoledì 15 dicembre la catena di elettronica ha messo a disposizione un migliaio di esemplari della console. I fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il loro prodotto hi-tech tanto preferito hanno dovuto superare l’ostacolo della fila virtuale per la vendita non certo esigua ma ora devono fare i conti anche con i tempi di consegna di quanto faticosamente acquistato. In pratica, è stato già confermato che la spedizione potrebbe non giungere entro Natale, con sommo rammarico di chi puntava proprio al dispositivo come dono da mettere sotto l’albero.

Un vero e proprio scacco matto per non pochi clienti della catena: essere riusciti ad approfittare della disponibilità PS5 Mediaworld pre-natalizia e poi non riuscire a ricevere il pacco in tempo per la vigilia del 24 dicembre. Eppure, da mercoledì 15 dicembre, saranno trascorsi ben 9 giorni dal via alla procedura di consegna. Perché dunque ci sono dei tempi così dilatati in un periodo così cruciale sia per venditori che per acquirenti? Cerchiamo di capirlo.

Visionando la pagina social Facebook Mediaworld apprendiamo che non sono poche le lamentele di clienti che attendono da tempo i loro pacchi e che non hanno ricevuto conferme della consegna dei loro acquisti entro Natale. Non ci sono particolari distinzioni da fare per categorie merceologiche e dunque è possibile dedurre quanto segue: gli acquisti online delle ultime settimane saranno stati davvero cospicui, ingolfando la sezione logistica per le consegne. La lunga coda del mese di Black Friday di novembre avrà lasciato i suoi strascichi non favorendo la veloce gestione dei pacchi, in numerosi casi. Giunti a pochi giorni dal Natale, nonostante la disponibilità PS5, dunque, non pochi clienti dovranno accontentarsi di non ricevere il prodotto in tempo per il 25 dicembre. C’è tuttavia la speranza che il pacco giunga a destinazione almeno nel bel mezzo delle festività per poterne fare buon uso subito.

