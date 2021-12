Il finale di Yellowstone è ancora lontano da venire, soprattutto in considerazione dei dati d’ascolto della quarta stagione che hanno confermato l’incredibile successo di questo neowestern creato da Taylor Sheridan. Acclamato dalla critica e premiato dal pubblico con quasi 8 milioni e mezzo di telespettatori per la première di stagione, la serie è diventata la punta di diamante della programmazione di Paramount Network, aprendo la strada al debutto da record dello spin-off 1883. Ma proprio per mantenere alta l’asticella delle aspettative, la saga dei Dutton non durerà troppo a lungo.

Il finale di Yellowstone, sebbene non sia ancora all’orizzonte, è già ben chiaro nella mente di Sheridan: lo sceneggiatore e showrunner sa già come finiranno le vicende dei proprietari del ranch in Montana che incarnano un’America dai valori novecenteschi e sta già pensando a come portare i suoi personaggi all’epilogo. Anche perché una serie che funziona non può essere trascinata troppo a lungo, pena l’inevitabile perdita di qualità.

Per questo il finale di Yellowstone arriverà sicuramente entro un numero di stagioni ragionevole, ha assicurato Sheridan in un’intervista al New York Times, sostenendo che non lascerà languire la sua creatura solo per portarla avanti più a lungo possibile.

So come va a finire. Sto scrivendo per quel finale. Ma c’è ancora così tanto in bilico che si può fare prima che la storia inizi a perdere la sua forza motrice; non puoi metterla in folle solo perché ha successo. Ci vorranno tanti anni quanti mi servono per raccontare la storia, ma non ne vedrete nove stagioni. Non esiste.

D’altronde il finale di Yellowstone non coinciderà necessariamente con la fine dell’universo narrativo nato dalla serie e ambientato nel mondo western che tanto piace a Sheridan: il prequel 1883 ha appena debuttato con ottimi ascolti e non è chiaro quanto durerà in termini di stagioni, mentre un secondo spin-off dal titolo 6666 è già stato commissionato nell’ambito dell’accordo di esclusiva tra l’autore e paramount Network. In Italia la stagione 4 ha appena debuttato su Sky Atlantic e Now.

