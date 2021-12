Ci sono interessanti novità in merito alla data di uscita del Samsung Galaxy S22: a dire la verità più di buone nuove si tratta di conferme relative proprio al lancio della prossima serie ammiraglia. I top di gamma, come già noto da diverse settimane, sono pronti ad essere lanciati nel mese di febbraio e ora la tempistica esatta (pure per il via alle vendite) c’è stata fornita da un informatore d’eccezione, ossia Jon Prosser.

Come visibile anche nel tweet in chiusura articolo, possiamo apprendere che il via ai preordini dei Samsung Galaxy S22 ci sarà il prossimo 9 febbraio. La data ci fornisce la conferma ulteriore che il keynote di presentazione dei dispositivi non potrà che svolgersi il prossimo 8 febbraio o al massimo sempre il 9 febbraio. In effetti il produttore ha sempre prediletto di far partire le prevendite dei suoi telefoni il giorno stesso o dopo la loro presentazione e anche quest’anno non dovrebbe fare alcuna eccezione.

Insomma, data oramai per scontata la data di uscita del Samsung Galaxy S22 il giorno 8 o 9 febbraio, sempre attraverso Jon Prosser, apprendiamo pure della disponibilità effettiva alla vendita dei tre modelli top di gamma in uscita il giorno 25 febbraio. Anche quest’ultima tempistica è abbastanza verosimile e si sposa con quanto già visto in passato al lancio dei predecessori dei prossimi device 2022.

Quello che ci svela ancora Jon Prosser, oltre alla data di uscita del Samsung Galaxy S22 e la relativa commercializzazione, è pure altro. La tempistica di lancio commerciale delle ammiraglie sarebbe stata ritardata per problemi di approvvigionamento della catena di produzione. Per la mancanza di qualche componente hardware insomma, il produttore non sarebbe stato in grado di anticipare la vendita dei telefoni, magari come pianificato in un primo momento. Non possiamo ora che attendere la conferma degli appuntamenti già indicati attraverso i canali ufficiali dell’azienda sud-coreana ma difficilmente verranno fornite indicazioni molto distanti da quelle già riportate.

