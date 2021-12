Le cose si mettono male nel finale di Blanca. La fiction Rai, liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, si conclude eccezionalmente stasera martedì 21 dicembre con la sesta e ultima puntata.

Ormai è chiaro: Nanni sta spiando Blanca, ma non sappiamo esattamente per quale motivo. Il giovane cuoco è riuscito a far breccia nel cuore della nostra protagonista e sta portando avanti un piano malvagio per ferirla. La sua vita è quindi in pericoloso, e non basterà l’ispettore Liguori per salvarla. Cosa succederà?

Ecco la sinossi della puntata 1×06 intitolata Tornata a casa:

Il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo.

Nel cast e personaggi troviamo Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista, Blanca Ferrando; Giuseppe Zeno è l’ispettore Michele Liguori; Pierpaolo Spollon è Nanni, giovane chef di specialità genovesi che instaura un’amicizia con Blanca; Enzo Paci è il Commissario Mauro Bacigalupo; Gualtiero Burzi è l’agente Nello Carità, spalla di Liguori e Bacigalupo; Antonio Zavatteri è il magistrato Alberto Repetto, zio di Blanca; Ugo Dighero è Leone Ferrando, padre di Blanca; Sandra Ceccarelli è l’avvocato Livia Timperi, madre dell’ispettore Liguori.

La seconda stagione di Blanca non è stata ancora ufficializzata, ma la fiction ha registrato comunque ottimi risultati ogni settimana con una media di 24-26% di share e circa 5 milioni di spettatori, insomma un vero record.

Ci sono comunque buone notizie: il produttore Luca Bernabei di Lux Vide ha annunciato a Repubblica di essere al lavoro su una seconda stagione, quindi non resta che attendere ulteriori conferme.

L’appuntamento con il finale di Blanca è per stasera alle 21:25 su Rai1.

