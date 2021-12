Ci sono nuovi elementi da prendere in considerazione su quando arriva Novavax in Italia. Il vaccino Covid che potrebbe cambiare la percezione anche di coloro che finora hanno rifiutato la somministrazione, avendo una base completamente diversa rispetto alla tecnologia di quelli mRNA, non tarderà ad arrivare qui da noi. Dunque, dopo le informazioni che ho portato alla vostra attenzione a fine novembre, tocca tornare sull’argomento, alla luce dell’approvazione ufficiale e definitiva arrivata per il prodotto nella giornata di lunedì.

Le ultime indicazioni su quando arriva Novavax in Italia

Alla luce delle particolari caratteristiche e su come funziona questo vaccino, in effetti, in tanti si stanno chiedendo quando arriva Novavax in Italia. Allo stato attuale, non abbiamo una data specifica da prendere come punto di riferimento, in quanto la casa produttrice e i vari governi europei non si sono sbilanciati in merito. Probabile che una corsia preferenziale in questo senso possa essere assicurata ai Paesi africani, in particolare quelli che hanno riscontato maggiori difficoltà in questi mesi con l’approvvigionamento di Pfizer e Moderna.

Come riportato da diverse fonti in queste ore, la timeline generica su quando arriva Novavax in Italia è al momento fissata entro il primo trimestre del 2021. Possibile che ci possano essere novità più rilevanti proprio a marzo, anche se dovremo tenere gli occhi aperti già a febbraio. Dunque, nessuna indicazione certa, ma una sorta di scadenza da appuntare, per tutti coloro che sono in attesa di questo prodotto. I suoi potenziali effetti collaterali, ve lo ricordo, sono in linea con quelli dei vaccini che lo hanno preceduto.

Dunque, da oggi abbiamo quantomeno un punto di riferimento generico su quando arriva Novavax, stando alle informazioni che abbiamo racimolato nelle ultime ore per il pubblico italiano. Restate connessi sul nostro magazine per saperne di più.