In tanti si chiedono in queste settimane quando arriva il vaccino Novavax in Italia. Una vicenda che, almeno per ora, non presenta bufale o chiarimenti di sorta, a differenza di quanto abbiamo osservato nei giorni scorsi a proposito del fantomatico scandalo in Slovenia. Cerchiamo di fare il punto della situazione, considerando il fatto che l’argomento per forza di cose attira l’attenzione di tanti italiani. Soprattutto per le caratteristiche di questo vaccino, completamente diverse rispetto agli altri che sono arrivati nel nostro Paese durante il 2021.

Cosa sappiamo su quando arriva il vaccino Novavax in Italia

Allo stato attuale, quali sono le notizie in nostro possesso su quando arriva il vaccino Novavax in Italia? L’ultimo aggiornamento risale allo scorso 17 novembre, quando cioè il produttore ha fatto richiesta all’EMA affinché il prodotto possa essere commercializzato. Si attende dunque una risposta, con la storia recente inerente l’approvazione di vaccini molto chiara sotto questo punto di vista: probabile che un riscontro chiaro e definitivo possa arrivare in meno di un mese.

Per quale motivo in tanti si chiedono quando arriva il vaccino Novavax in Italia? Il prodotto citato presenta caratteristiche completamente diverse rispetto a quelli mRNA o a vettore virale. Uno step cruciale per la percentuale residua di connazionali non vaccinati, almeno per quanto concerne coloro che temono gli effetti collaterali dei suddetti vaccini a mRNA. Necessario, a questo punto, concentrarsi anche sui dati raccolti fino a questo momento dall’azienda.

A quanto pare, infatti, è stato completato all’inizio dell’anno uno studio che ha coinvolto 30.000 persone. L’analisi in questione ha dimostrato che il vaccino sia in grado di offrire una protezione maggiore del 90% contro i sintomi del COVID-19. Un epilogo eccellente, che aumenta la curiosità di coloro che si chiedono quando arriva il vaccino Novavax in Italia. Vi terremo aggiornati rispetto alle nostre previsioni.