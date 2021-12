Sono stati annunciati gli ospiti di Claudio Baglioni su Canale5 il 18 dicembre con il suo show per la TV, Uà – Uomo Di Varie Età, che stasera si chiude.

Terzo ed ultimo appuntamento della stagione per l’artista che si è messo alla prova in un life show per la televisione e ha scelto di farlo con Mediaset.

Il life-show per la tv è ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni che sul palco accoglie una serie di artisti ed ospiti d’eccezione. Si alternano sul palco per omaggi a suon di musica, sulle note delle sue canzoni più belle, le più apprezzate dal pubblico.

Eleonora Abbagnato, Alessandra Amoroso, Serena Autieri e Pippo Baudo tra gli ospiti di Claudio Baglioni su Canale5 il 18 dicembre. Ma ci saranno anche Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Andrea Delogu, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo.

Anche per il terzo appuntamento ci sarà la voce di Rosario Fiorello. Sono attesi poi Stefano Fresi, Andrea Griminelli, Enrico Lo Verso, Mahmood, Fiorella Mannoia e l’attesissimo Marco Mengoni (che OM ha intervistato in occasione del rilascio dell’album Materia (Terra)).

Sul palco di Uà – Uomo Di Varie Età saliranno anche Gianna Nannini, Anna Oxa, Tommaso Paradiso, Giuliano Peparini, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Preziosi, Massimo Ranieri, Alessandro Siani, Ornella Vanoni, Luca Ward.

Gli ospiti si alterneranno su un palco di mille metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

