Il docufilm su Eleonora Abbagnato sarà in onda su Rai3 a fine marzo. Ci saranno anche alcuni ospiti eccezionali, tra i quali Vasco Rossi e Claudio Baglioni.

Venerdì 29 marzo, in prima serata su RAI3 e Raiplay, andrà in onda ELEONORA ABBAGNATO – Una stella che danza, il primo docufilm dedicato alla straordinaria artista e ballerina.

Etòile dell’Opéra de Paris e Direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato si racconta in un docufilm per la regia di Irish Braschi.

Un affascinante viaggio emozionale che vuole trasmettere la fatica e la magia della danza attraverso la storia di una delle sue più importanti rappresentanti: questo bisogna aspettarsi dall’approfondimento su Eleonora Abbagnato in arrivo su Rai3 in prima serata.

Il racconto si snoda tra presente, passato e sogno, le tre essenze che compongono la storia e il percorso di Eleonora Abbagnato nella danza. Sul piccolo schermo, Eleonora Abbagnato danza nel suo ultimo spettacolo a Parigi, una serata speciale che evoca i ricordi di un viaggio artistico durato quasi 30 anni. Nel docufilm si fondono così quell’ultimo spettacolo e i frammenti dei suoi ricordi, alternandoli in un gioco continuo tra presente e passato.

Il terzo piano narrativo rappresenta il sogno come espressione dell’Arte della danza. Eleonora danza sulle note di “Nuvole in fiore”, brano del pianista e compositore europeo Dardust, che accompagna live la performance con il suo pianoforte. In un suggestivo gioco tra passato e presente, la figlia Julia interpreta la madre da ragazza.

Il docufilm include testimonianze di amici, parenti, e colleghi d’arte, tra cui i cantanti Vasco Rossi e Claudio Baglioni, e gli attori Ficarra e Picone.