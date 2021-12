Il Samsung Galaxy S21 FE verrà presentato il prossimo 4 gennaio nell’ambito del CES 2022 (ve ne avevamo già parlato in questo articolo dedicato). Ormai il capitolo riservato ai continui tira e molla pare essersi definitivamente concluso: il telefono doveva essere lanciato ad agosto insieme ai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e poi, in un secondo momento, ad ottobre, anch’esso un appuntamento che è alla fine saltato per via della crisi mondiale dei semiconduttori.

Adesso il Samsung Galaxy S21 FE verrà ufficializzato il 4 gennaio, non ci sono più dubbi, peraltro con a bordo Android 12 e la One UI 4.0, cosa che gli assicurerà una major-release in più rispetto ai Samsung Galaxy S21, invece lanciati con Android 11. Come riportato da ‘winfuture.de‘, il dispositivo integrerà uno schermo Dynamic AMOLED da 6.4 pollici e risoluzione di 2340 x 1080 pixel a 401ppi, frequenza di refresh rate a 120Hz e protezione garantita dal vetro Gorilla Glass Victus. Il Samsung Galaxy S21 FE sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, un chip collaudato e di tutto rispetto (anche se montato a bordo dei top di gamma 2021), con supporto alle reti 5G di ultima generazione, 6GB di RAM e 128GB di storage interno (dovrebbe anche esserci una configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria).

Il comparto fotografico posteriore sarà composto da tre sensori, di cui il principale da 12MP (OIS, doppio PDAF ed apertura f/1.8), un ultra-grandangolare da 12MP (messa a fuoco fissa ed apertura f/2.2) ed un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x (OIS, autofocus e apertura f/2.4). La fotocamera frontale avrà una risoluzione di 32MP (messa a fuoco fissa, apertura f/2.2). La batteria avrà una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida e wireless. Non mancherà la certificazione IP68. Le dimensioni generali ammonteranno a 155,7 x 74,5 x 7,9mm, distribuite in un peso di 170 gr. Il device costerà 749 e 819 euro, rispettivamente per le versioni 6/128 e 8/256GB (per l’Italia attendiamo cifre leggermente superiori).

Continua a leggere su optimagazine.com