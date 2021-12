Il Samsung Galaxy S21 FE si sta facendo avanti tra mille difficoltà, e verrà sicuramente presentato il 4 gennaio a margine del CES 2022 di Las Vegas, almeno secondo le ultime indiscrezioni (il colosso di Seul presenterà il device direttamente nel corso dell’evento). Il progetto era stato in un primo momento messo da parte, per poi essere ripreso adesso, una volta recuperate le componenti necessarie che mancavano per via della crisi mondiale dei semiconduttori.

Il Samsung Galaxy S21 FE verrà commercializzato nelle colorazioni Black, White, Lavender e Cream (che potete vedere nei rendering qui sotto), con Android 12 e One UI 4.0 (questo vuol dire che il device riceverà una major-release in più rispetto ai Samsung Galaxy S21, arrivati sul mercato con Android 11). Il dispositivo integrerà uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, e sarà spinto dal processore Exynos 2100 e Snapdragon 888 di Qualcomm, con 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Tra le connettività presenti il 5G, il Wi-Fi, il Bluetooth 5.1, l’USB-C ed il GPS. Il lettore di impronte digitali sarà integrato nello schermo, come ormai di moda di questi tempi.

Le fotocamere posteriori si comporranno di un sensore principale da 64MP, insieme ad un ultra-grandangolare ed a uno di profondità. La fotocamera frontale integrerà un sensore singolo da 32MP. La batteria avrà una capacità da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W (l’unità energetica potrebbe anche sembrare un po’ risicata, ma in realtà sappiamo bene che l’autonomia passa soprattutto per l’ottimizzazione garantita dal sistema operativo, come speriamo avvenga nel caso del Samsung Galaxy S21 FE). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

