Sono stati annunciati i concerti di Giordana Angi a dicembre. L’artista recupera gli appuntamenti di Mi Muovo Live e comunica ai fan i nuovi appuntamenti attesi a Roma e a Milano.

L’artista conferma le sue date live di dicembre e comunica cambiamenti nelle location che accoglieranno i suoi spettacoli. Il concerto di Milano si terrà venerdì 17 dicembre ai Magazzini Generali, la data di Roma è attesa per domenica 19 dicembre al Sin Studio.

I biglietti già acquistati dai fan per i precedenti appuntamenti restano validi per accedere ai rispettivi nuovi concerti in base alla città. I biglietti acquistati per la data di Milano saranno validi per il nuovo concerto del 17 dicembre, quelli acquistati per la tappa di Roma restano validi per l’evento del 19 dicembre.

Di recente, Giordana Angi ha scritto una canzone per il nuovo disco di inediti di Alessandra Amoroso. Si intitola Il Nostro Tempo il brano inedito che Giordana ha firmato per l’album Tutto Accade della cantante salentina, disponibile nei negozi e negli store digitali dallo scorso 22 ottobre.

Negli scorsi giorni, invece, ha lasciato intuire sui social che a breve rilascerà un nuovo singolo inedito, affidando i suoi pensieri ai social e anticipando che “tutto questo sarà in una canzone” che presto consegnerà ai fan.