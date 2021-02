Arriva dopo un lunga attesa l’aggiornamento di gennaio 2021 per il Samsung Galaxy S8 qui in Italia. Questa la notizia del giorno, dopo che un paio di settimane fa, sul nostro magazine, avevamo iniziato a parlare del pacchetto software. Un segnale importante, se pensiamo al fatto che si tratti di un device giunto sul mercato addirittura quattro anni fa, a testimonianza del fatto che qualcosa pare stia cambiando con il produttore coreano sotto questo punto di vista. Vediamo insieme quali riscontri siano emersi finora, al momento della pubblicazione dell’articolo.

L’arrivo dell’aggiornamento di gennaio 2021 sul Samsung Galaxy S8 in Italia

Quali notizie possiamo considerare ufficiali, ad oggi, a proposito del nuovo aggiornamento di gennaio 2021 sul Samsung Galaxy S8 in Italia? Secondo gli screenshot pubblicati dai possessori della variante no brand nel nostro Paese, come al solito la prima a ricevere il pacchetto software, dovrebbe trattarsi di un firmware il cui peso supererà la soglia dei 400 MB. Ancora presto per dire se ci siano ulteriori novità e funzioni, rispetto al solito intervento sul fronte sicurezza, ma sulla carta pare si tratti di un upgrade consistente.

Del resto, da tempo il Samsung Galaxy S8 non riceveva un nuovo aggiornamento. L’auspicio è che, oltre al contributo necessario per migliorare i nostri standard di protezione rispetto alle minacce del web, si possa fare qualche piccolo passo in avanti anche per quanto concerne la durata della batteria. Certezze in merito non ne abbiamo, ma nel giro di una settimana ne sapremo sicuramente di più sotto questo punto di vista.

Nel frattempo, qualora abbiate ricevuto la notifica via OTA per procedere con il download del nuovo aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy S8, non esitate a commentare l’articolo di oggi, in modo da capire meglio in quale direzione si stia andando.