In questo venerdì 17 dicembre vanno segnalati dei problemi Fastweb. Chi si affida all’operatore, in questo caso per il servizio mobile, lamenta dei malfunzionamenti diffusi e a dire la verità, da circa metà mattina. Per dare il giusto peso alle anomalie in corso è il caso di scendere nel dettaglio e cercare di capire la vera natura degli errori.

Il servizio Downdetector, almeno al momento di questa pubblicazione e dunque alle 14:45, segnala decine e decine di testimonianze di clienti che hanno problemi Fastweb oggi. Mentre il servizio voce continua a non dare errore, è la navigazione in rete che mostrerebbe le anomalie più vistose. In pratica gli utenti impattati non riuscirebbero a navigare in nessun modo, sul web via browser ma anche sui social. Anche l’app del vettore, nonostante l’utilizzo di una qualsiasi rete Wi-Fi mostrerebbe dei rallentamenti.

Non ci sono riscontri ufficiali relativi ai problemi Fastweb in questi minuti e dunque non possiamo ipotizzare o meno dei tempi risolutivi del disservizio più o meno brevi. Chiunque abbia necessità di collegarsi. Chiunque abbia urgente bisogno di ottenere adeguato supporto farà bene a chiamare il numero 192 193 dal telefono in forma del tutto gratuita o contattare i canali social dell’operatore, sempre abbastanza attivi. Non mancheranno aggiornamenti a questo primo approfondimento non appena disponibili.

Aggiornamento 15:30 – Le segnalazioni di disservizi stanno continuando anche in questi minuti. Mancano ancora all’appello dai canali ufficiali dei riscontri relativi proprio alle difficoltà incontrate dagli utenti. Non ci sarebbero particolari aree geografiche coinvolte dal disservizio ma, in ogni caso, le testimonianze della anomalie continuano a provenire in misura maggiore da centro e nord Italia (probabilmente anche per una maggiore presenza di clienti). Non resta che attendere un rientro degli errori, magari a seguito di un intervento tecnico ora in corso.