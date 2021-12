Ci sono conferme da prendere in considerazione, questo giovedì, a proposito dell’annuncio su anticipi e posticipi di Serie A, in riferimento alle partite in programma a partire dal mese di gennaio in Serie A. In tanti, infatti, si sono chiesti per quale ragione la Lega non abbia ancora diffuso notizie ufficiali e definitive sotto questo punto di vista. Arrivati allo stato attuale, posso confermarvi con buona pace di tutti quanto vi avevo anticipato la scorsa settimana sul nostro magazine.

Scadenza entro cui conosceremo anticipi e posticipi di Serie A per gennaio e girone di ritorno

La data decisiva entro la quale avremo modo di conoscere anticipi e posticipi di Serie A per gennaio e girone di ritorno è fissata al 99% a domani 17 dicembre. Ci siamo da pochi giorni messi alle spalle le coppe europee, avendo modo di conoscere le squadre in grado di andare avanti nelle rispettive competizioni. Se fino ad oggi non abbiamo avuto indicazioni sulle partite in programma dall’Epifania è solo a causa della Coppa Italia.

Questa sera, però, si completerà l’ultimo turno che precedere l’entrata in gioco delle teste di serie. Per farvela breve, a partire da domani sapremo quali squadre del nostro massimo campionato saranno impegnate il prossimo mese in Coppa Italia. Questo ha determinato lo slittamento nel definire anticipi e posticipi di Serie A per gennaio e girone di ritorno.

Qualora vogliate prenotare biglietti per i match in programma nello scorcio iniziale del nuovo anno, dunque, l’attesa sta per finire. Da domani 17 dicembre non avremo ulteriori motivazioni per lo slittamento degli anticipi e posticipi di Serie A per gennaio e girone di ritorno. Impossibile prevedere l’orario in cui la Lega annuncerà l’elenco, ma di solito si hanno informazioni nel pomeriggio, coprendo il calendario fino al weekend successivo al ritorno degli ottavi di finale delle coppe europee.