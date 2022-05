La Serie A 2021/22 è praticamente finita: manca una giornata e mezza al termine del campionato, per cui non ci meraviglieremmo se qualcuno stesse già pensando di disdire il proprio abbonamento a DAZN. C’è chi ha deciso di abbonarsi solo per godersi la competizione nazionale, e che quindi non ha motivo di continuare a pagare durante la pausa. L’abbonamento a DAZN può essere disattivato in modo temporaneo o definitivo, secondo una procedura molto semplice e che richiede pochi minuti per essere espletata.

La prima cosa da fare è collegarvi al vostro account DAZN attraverso il sito ufficiale della piattaforma di streaming (dall’app non è consentito farlo, vogliamo premetterlo). Una volta inserite le vostre credenziali di accesso, selezionate la voce ‘Menù‘ in alto a destra e poi scegliete l’opzione ‘Il mio account‘. Fatto questo, vi si aprirà una pagina con all’interno elencati i vostri dati personali ed i dettagli dell’abbonamento che avete sottoscritto (costi e metodo di pagamento inclusi). In questa sezione trovate la voce ‘Abbonamento‘ e da lì scegliete ‘Disdici abbonamento‘.

Una volta fatto questo, il vostro abbonamento a DAZN non si rinnoverà, ma potrete comunque ad usufruire del mese che avete già pagato: tra l’altro, nessuno vi vieta di ritornare quando ne avrete voglia, magari subito dopo l’estate, all’inizio del nuovo campionato (che presumibilmente inizierà, come di consuetudine, per la fine di agosto). C’è da dire che, oltre alla Serie A, DAZN offre tanto altro, per cui potreste anche decidere di restare abbonati durante l’estate per godervi il resto del palinsesto sportivo, che certamente non mancherà (questo dipende dalle preferenze personali di ciascuno di voi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

