Bisogna analizzare più da vicino la questione relativa ad anticipi e posticipi di Serie A, in riferimento al girone di ritorno. Dopo aver fatto il punto della situazione sul nostro campionato, dopo alcuni scontri diretti che ci sono stati durante l’ultimo turno, bisogna analizzare più da vicino la questione. In tanti, infatti, si chiedono come sia possibile che, al momento, non si conoscano neppure le date relative ai match che si disputeranno subito dopo la sosta natalizia. Proviamo a chiarire la vicenda una volta per tutte.

Cosa sappiamo su anticipi e posticipi di Seria A nel girone di ritorno

Quale sarà la data giusta per conoscere una volta per tutte anticipi e posticipi di Seria A nel girone di ritorno? Secondo le ultime informazioni raccolte, la situazione sarà più chiara a partire da venerdì 17 dicembre, quando dovrebbero uscire le date relative ai mesi di gennaio e forse febbraio. Perché aspettare tanto? Prima sarà necessario osservare i verdetti dei sorteggi di Champions, Europa e Conference League, in programma lunedì 13 a Nyon. A quel punto sapremo quali saranno le avversarie delle italiane, ma anche date ed orari degli incontri.

Solo così, infatti, ci si potrà regolare di conseguenza non solo con Juventus e Inter in Champions League, ma anche con Napoli, Lazio e Atalanta in Europa League. Fino ad arrivare alla Roma, che è già agli ottavi di Conference League). Ancora, nella giornata di giovedì si completerà il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Conoscendo il tabellone completo delle gare degli ottavi, con l’entrata in scena delle big, ne sapremo finalmente di più.

Insomma, ancora pochi giorni di pazienza e finalmente ne sapremo di più a proposito di anticipi e posticipi di Serie A, in relazione alle partite che sono in programma a partire dall’Epifania.