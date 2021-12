Tutto pronto per l’attesissima sfida di questa sera, mercoledì 1 dicembre, tra Napoli e Sassuolo, valida per la 15esima giornata di Serie A. Il match si disputerà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia con calcio d’inizio alle ore 20.45. In seguito allo spettacolare trionfo di domenica scorsa al Maradona contro la Lazio di Sarri, gli azzurri tornano in campo per un’altra gara solida, importante e decisiva (dato che adesso c’è da difendere la vetta assoluta in classifica). Non ci resta che andare a vedere le ultime scelte di formazione dei due tecnici Luciano Spalletti e Alessio Dionisi.

Dopo tre gare deludenti, contro Verona, Inter e Spartak Mosca, il Napoli domenica scorsa contro i biancocelesti si è imposto per 4-0 dimostrando di avere forza, talento, un bel gioco, grinta e cuore. In vista dell’ostica sfida con il Sassuolo, il tecnico toscano molto probabilmente schiererà di nuovo la stessa formazione che ha annichilito la compagine di Sarri. Infatti, il portiere David Ospina comanderà la linea difensiva composta dal duo centrale Koulibaly-Rrahmani, con Mario Rui e Di Lorenzo sulle rispettive fasce; in mediana saranno confermati Lobotka (reduce da una gara perfetta) e Fabian Ruiz; il terminale offensivo vedrà il bomber Mertens come centravanti, sulle fasce d’attacco ci saranno capitan Insigne e Lozano, mentre Zielinski agirà come trequartista alle spalle del belga.

Una bella notizia riguarda la convocazione di Matteo Politano, finalmente guarito dal Covid (l’esterno romano si accomoderà in panchina, ma la sua presenza in campo sarà molto incerta in quanto non è al megliodella condizione atletica). Di seguito ecco le probabili formazioni che Spalletti e Dionisi adotteranno questa sera:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. Indisponibili: Obiang, Romagna, Djuricic, Boga, Goldaniga.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Indisponibili: Anguissa, Osimhen, Zanoli, Manolas.

