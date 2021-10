Come ben sappiamo, Sky è stata la casa madre per tanti anni della trasmissione in TV del campionato di Serie A, ma dopo anni la principale rivale DAZN si è accaparrata la trasmissione dei diritti del campionato italiano di calcio. Purtroppo, però, soprattutto nell’ultimo periodo, la piattaforma dello sport in streaming non ha soddisfatto i clienti al massimo delle aspettative, specie se consideriamo i problemi di trasmissione che hanno visto la piattaforma in sofferenza.

A tal propositom l’emittente di Comcast ritiene che DAZN abbia commesso un errore nel trasmettere i match esclusivamente via Internet e che, invece, dovrebbe utilizzare tutte le piattaforme a sua disposizione, tra cui il digitale terrestre e il satellitare. Sky ha comunicato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le sue idee in merito, invitando l’Antitrust ad intervenire esplicitamente affinché le complicazioni relative alla trasmissione delle partite di Serie A possano giungere al termine. Inoltre, AGCOM, da parte sua, avrebbe richiesto a DAZN di intervenire immediatamente per adattare, in linea di massima, sia il servizio che l’infrastruttura, in maniera che non sorgano ulteriori disservizi.

Tuttavia, c’è da dire che tali problematiche sono di notevole importanza e difficilmente risolvibili e queste, aggiunte poi alla questione che il contratto riguarda la trasmissione esclusiva per la piattaforma sportiva in streaming con solo 3 match in condivisione con Sky, fanno sì che i clienti vadano su tutte le furie. A questo punto, Sky si sofferma sulla decisione sbagliata da parte della diretta concorrente che propone ai consumatori la visione solo in streaming tramite Internet. C’è anche da dire che DAZN ha già utilizzato la trasmissione satellitare con il canale DAZN1 nello scorso triennio 2018-2021, e, malgrado la cosa possa essere replicata, l’accordo con TIM non glielo consente (ecco perché tocca a Sky trasmettere via satellite tutte le giornate di Serie A negli esercizi commerciali).