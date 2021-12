Finalmente è sbarcata la Apple TV+ su Sky Q anche in Italia come in altri paesi europei. L’importante selezione di contenuti proposti dal noto brand di Cupertino è alla portata di tutti gli abbonati che vorranno integrare anche il nuovo servizio. Cerchiamo dunque di capire come funziona il servizio e quanto costa.

Dove trovare Apple TV+

Chi vorrà provare Apple TV+ su Sky Q dovrà effettuare una semplice ricerca nella sezione App della piattaforma. L’accesso facilitato è possibile pure attraverso il controllo vocale sempre di Sky Q con il semplice comando “Apri Apple TV+”.

Nel caso in cui si aderirà allo specifico abbonamento i contenuti Apple Origin saranno integrati nell’esperienza Sky Q. La relativa app sarà visibile accanto a quella di altre piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney Plus, dunque sarà possibile passare facilmente da una proposta di contenuti all’altra senza particolari operazioni, solo con la navigazione via telecomando.

Quanto costa Apple TV+ su Sky Q

Chi sceglierà di usufruire di usufruire del servizio Apple TV+ su Sky Q dovrà mettere in conto una spesa extra di 4,99 euro al mese. Sarà possibile effettuare una prova gratuita del servizio di soli 7 giorni. L’abbonamento procederà di mese in mese: dunque se i primi clienti non resteranno soddisfatti dell’offerta potranno semplicemente non rinnovare la loro adesione al servizio, per poi riprenderlo (nel caso) in qualsiasi successivo momento.

La riproduzione di tutti i contenuti Apple Original potrà essere fruita in 4K HDR impostando sul decoder la risoluzione video a 2160p a 10 bit ma solo nel caso di utenti in possesso di televisori compatibili e abbonamento Sky Q Platinum o Black. Al contrario, per i semplici Sky Q Mini, Sky Q senza parabola e Sky Q via internet ci si dovrà accontentare della risoluzione 1080p, qualunque sia il dispositivo TV in possesso.

