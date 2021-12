Tutto è pronto per la finale di Sanremo Giovani, attesa su Rai1 stasera, mercoledì 15 dicembre, in diretta dal Casinò di Sanremo. I Big già annunciati dovranno essere presenti ed è già stato comunicato in via ufficiale che ce ne sarà uno in più.

Nonostante la comunicazione in anticipo rispetto alla data prevista, infatti, il regolamento Rai per il Festival di Sanremo 2022 impone agli artisti e alle loro etichette discografiche la presenza durante la serata del 15 dicembre.

Uno di loro, però, non ci sarà ed è già noto il motivo. A non essere alla finale di Sanremo Giovani è la cantante Elisa, uno dei nomi più attesi dell’intero cast dei Big. Elisa non onorerà l’obbligo di presenza al Casinò di Sanremo per la finalissima delle Nuove Proposte ma ha un valido motivo: è risultata positiva al Covid-19.

In seguito ad un tampone, è stata riscontrata la positività dell’artista che quindi non potrò tenere fede agli impegni presi e non potrà raggiungere il Casinò per l’appuntamento tradizionale con la presentazione dei Big del Festival 2022.

Ad annunciarlo è il direttore artistico della kermesse canora, Amadeus. Elisa sta bene e le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni ma non potrà essere presente fisicamente alla serata. Sarà in collegamento via Skype.

“Sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento Skype”, le sue parole. Amadeus ha chiarito anche i dubbi a proposito di altri tamponi positivi che dovessero emergere durante il Festival di Sanremo 2022, nella settimana dall’1 al 5 febbraio.

L’artista o gli artisti che dovesse risultare positivi non verrebbero esclusi dalla competizione. Rimarranno in gara ma impossibilitati ad esibirsi e verrebbe mandata in onda la loro esibizione durante le prove generali, come accaduto lo scorso anno con Irama, risultato positivo ad un tampone di controllo.