Non più 24 ma 25 Campioni in gara al Festival di Sanremo 2022. Lo annuncia Amadeus nella conferenza stampa dedicata ai Giovani e proprio a loro riserva un regalo. Non più 2 ma 3 saranno i cantanti di Sanremo Giovani che avranno accesso al Festival della Canzone Italiana tra i Campioni/Big in gara.

Amadeus, da direttore artistico, ha infatti deciso di portare con sé al Festival di febbraio tutto il podio. Saranno quindi 3, non 2, coloro che si aggiungeranno ai 22 Campioni già comunicati. In totale ci saranno 25 Big al Festival, uno in più rispetto alle previsioni.

Dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021, quindi, 9 verranno eliminati ma ben 3 nomi avranno accesso alla gara ufficiale del Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni. Si troveranno a gareggiare con i Big della musica italiana già svelati dalla direzione artistica e si esibiranno tra le colonne della musica nostrana.

Tre giovanissimi, dunque, porteranno il numero dei partecipanti al Festival a 25. Li vedremo esibirsi al Teatro Ariston di Sanremo dall’1 al 5 febbraio del prossimo anno e solo uno di loro trionferà nella competizione. Potrebbe essere uno dei 22 Big comunicati oppure uno dei 3 giorni che si aggiungeranno al cast nelle prossime ore.

Amadeus ha già annunciato, inoltre, che uno dei Big sarà assente. Non prenderà parte a Sanremo Giovani nel corso della finale attesa il 15 dicembre su Rai1, in diretta dal Casinò di Sanremo. Si tratta della cantante Elisa, una delle più attese al Festival, il cui ritorno all’Ariston ha già entusiasmato i fan.

Elisa non sarà a Sanremo né in diretta su Rai1 in quanto positiva al Covid-19. Il direttore artistico ha già premesso che, in caso di positività di un Big durante il Festival, non verrebbe squalificato ma verrebbe trasmesso il filmato delle prove generali, come già avvenuto lo scorso anno con Irama.