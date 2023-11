Il nuovo album di Elisa sarà Intimate e sarà presto disponibile. Con un annuncio a sorpresa la cantautrice triestina ha annunciato il traguardo dopo la lunga serie di serate del format An Intimate Night, il ciclo di concerti nei teatri che ha visto il pubblico assistere a una nuova veste sonora dei più grandi successi.

Intimate, il nuovo album di Elisa: data e tracklist

Il nuovo album di Elisa sarà fuori l’8 dicembre. Elisa Toffoli chiude un cerchio dopo l’esperienza nei teatri con una versione rivisitata dei suoi più grandi successi attraverso un viaggio di 18 canzoni. Di seguito la tracklist:

01 Overture/Un Filo Di Seta Negli Abissi

02 Quando Nevica

03 L’Anima Vola

04 Luce (Tramonti A Nord Est)

05 Eppure Sentire (Un Senso Di Te)

06 Anche Fragile

07 Una Poesia Anche Per Te (Life Goes On)

08 Dancing

09 Labyrinth

10 No Hero

11 Qualcosa Che Non C’è

12 O Forse Sei Tu

13 Se Piovesse Il Tuo Nome

14 A Modo Tuo

15 Together

16 Ancora Qui

17 Silent Night

18 Buon Natale Anche A Te

Il disco è interamente prodotto da Dardust. Con Intimate Elisa lancia la nuova release dopo il doppio volume di inediti Ritorno Al Futuro/Back To The Future e la trilogia dal vivo Back To The Future Live. L’album è stato interamente registrato presso gli Abbey Road Studios.

Il messaggio per i fan

Elisa Toffoli ha accompagnato l’annuncio con un messaggio di ringraziamento rivolto a tutti i fan che l’hanno supportata quando è ritornata con un nuovo disco e quando si è ripresa il palco con il tour promozionale di Ritorno Al Futuro/Back To The Future, e soprattutto che hanno partecipato al nuovo format An Intimate Night.

Le sue parole:

“An Intimate Night era nato per essere un piccolo tour teatrale e poi ci siamo tutti resi conto che era successo qualcosa di grande […]. Il vostro affetto e il vostro amore ci hanno travolti”.

Elisa racconta che An Intimate Night “mi ha fatto mettere la voce ancora più al centro e calare profondamente nei panni della cantante che c’è in me”. Quindi ringrazia Dardust “che ha avuto una nuova visione della mia musica, che in questi arrangiamenti ha creato un equilibrio magico tra virtuosismi ed essenzialità”.

