Va detto: quando la cantautrice punta sulla ballad non c’è niente che sia mai scontato. Quando Nevica di Elisa dimostra proprio questo. La sua voce, ora piena e ora in falsetto, si muove in un delicato 6/8 tra morbide note di pianoforte e archi strazianti. C’è un po’ del mood di O Forse Sei Tu, il successo sanremese del 2022, e ciò dimostra che la Toffoli sa essere coerente ad ogni bomba sganciata.

Quando Nevica di Elisa è stata scritta a quattro mani dalla cantautrice triestina e l’amico e collega Calcutta, già co-autore di Se Piovesse Il Tuo Nome. La produzione è di Dardust, già curatore del format An Intimate Night che presto diventerà un disco.

Quando Nevica è un inedito contenuto nel disco ed è disponibile da oggi, venerdì 24 novembre, su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

L’esperienza nei teatri di An Intimate Night ha portato Elisa agli Abbey Road Studios per registrare in presa diretta i suoi successi nella nuova veste sonora curata da Dardust. Così, dopo la raccolta dal vivo di Back To The Future Live distribuita come una trilogia, Elisa è ritornata in studio per chiudere un cerchio e restituire al suo pubblico l’emozione provata sul palco.

Queste le parole usate per annunciare Intimate:

Di seguito la tracklist:

01 Overture/Un Filo Di Seta Negli Abissi 02 Quando Nevica 03 L’Anima Vola 04 Luce (Tramonti A Nord Est) 05 Eppure Sentire (Un Senso Di Te) 06 Anche Fragile 07 Una Poesia Anche Per Te (Life Goes On) 08 Dancing 09 Labyrinth 10 No Hero 11 Qualcosa Che Non C’è 12 O Forse Sei Tu 13 Se Piovesse Il Tuo Nome 14 A Modo Tuo 15 Together 16 Ancora Qui 17 Silent Night 18 Buon Natale Anche A Te

Intimate sarà fuori l’8 dicembre 2023 e sarà “un equilibrio magico tra virtuosismi ed essenzialità“. Di seguito il testo di Quando Nevica di Elisa, il singolo estratto da Intimate.

Sei tu quel genio che non ha una logica

Sei tu che arrivi a darmi la dinamica

E mi chiedo perché

Siano sfide per te

Tu che hai nove vite come un gatto

E in ogni tua vita c’è una come me

Ma vola, il tempo vola fino a sera

E non conta una parola

niente vale più di un’ora con te

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Ma il mio cuore te lo porterai via tu

Sei tu

Che suoni a orecchio anche la fisarmonica

Sei tu con la risata contagiosa e unica

E un divieto cos’è, vale poco per te

Non hai tempo per starli a sentire o seguire

Schiacci l’acceleratore

Ma vola, il tempo vola fino a sera

E con te

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Quando nevica, quando nevica

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito