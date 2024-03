Dal 20 al 25 marzo alcuni album di Elisa sono in offerta per la Primavera Amazon. La cantautrice triestina ha scritto uno dei capitoli più importanti della canzone italiana, per questo è giusto fare il pieno dei suoi dischi per riscoprire le sue produzioni migliori, sia in inglese che in italiano.

Pipes & Flowers (1997)

Con Pipes & Flowers ha inizio la fortunata carriera discografica di Elisa. Il primo album è carico di rock e sperimentazione, trainato da singoli di successo come Labyrinth e Sleeping In Your Hand che oggi sono i must have della setlist dei concerti. Il disco uscì anche nell’edizione estesa con il singolo Cure Me, una bomba rock che confermò l’assoluto talento dell’allora giovanissima cantautrice, promessa della scena italiana.

Then Comes The Sun (2001)

Then Comes The Sun è il terzo album di Elisa. Per le offerte Amazon dedicate alla Primavera, lo troviamo nella 20th Anniversary Edition in doppio vinile con le canzoni più amate, a Heaven Out Of Hell a Rock Your Soul, compresa la bellissima Rainbow.

Lotus (2003)

Lotus è uno degli album più amati di Elisa. Al suo interno troviamo Luce (Tramonti A Nord Est), con la quale ha vinto il Festival di Sanremo 2003, ma anche la cover di Almeno Tu Nell’Universo, Gift e Broken. Apre il disco la cover di Hallelujah di Leonard Cohen. Per la Primavera Amazon è disponibile nel formato CD.

Diari Aperti (2018)

Diari Aperti è il secondo disco in lingua italiana dopo L’Anima Vola (2013) ed è il primo concept album della cantautrice triestina, trainato da singoli di successo come Se Piovesse Il Tuo Nome e Anche Fragile.

Soundtrack ’97-’17 (2017)

Soundtrack ’97-’17 è disponibile tra gli album di Elisa sono in offerta per la Primavera Amazon nell’edizione DVD.

