Ci sarà una grossa novità per i messaggi vocali WhatsApp d’ora in poi, annunciata dallo stesso team dell’app di messaggistica. Gli audio inviati nelle chat singole e di gruppo potranno essere gestiti meglio da chi li invia e si potranno evitare pure piccole e grandi incomprensioni con i destinatari.

La novità per i messaggi vocali WhatsApp è stata annunciata nel tweet presente in chiusura articolo, con un video che ne lascia intuire perfettamente le potenzialità. In pratica, sarà possibile riascoltare un messaggio prima del suo inoltro e magari decidere, dopo attenta riflessione, di cestinarlo perché non adatto o perché contenente qualche errore di troppo.

La procedura per gestire al meglio i nuovi messaggi è si seguito elencata. Essa presenta dei passaggi in gran parte noti a chi utilizza l’app di messaggistica.

Come primo step, andrà naturalmente aperta una chat individuale o di gruppo;

bisognerà toccare e tenere premuto il microfono e iniziare a parlare;

scorrere verso l’alto per abilitare la registrazione a mani libere;

da qui si aprono diverse possibilità: si potrà toccare il pulsante rosso di pausa per mettere in attesa la registrazione e dunque visualizzare l’anteprima del messaggio. A questo punto si potrà selezionare di nuovo il microfono rosso per riprendere a registrare e dunque poi inviare il messaggio o scegliere l’icona del cestino per eliminare il contenuto prodotto.

I passaggi su riportati sono estremamente intuitivi e in molti approfitteranno della specifica implementazione per i messaggi vocali WhatsApp per evitare problemi scaturiti da audio non perfetti e magari troppo istintivi. La novità annunciata dal team dell’app di messaggistica è in distribuzione ma potrebbe non ancora essere disponibile per tutti. Sarà il caso di pazientare se la funzione non dovesse essere ancora attiva: lo sarà nel giro di poco tempo per tutti gli utenti iOS e Android.