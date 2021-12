Potrebbe stupire e non poco la fotocamera dello Xiaomi 12: secondo le ultime indiscrezioni il comparto sarebbe rivoluzionario per il suo design e un nuovo video concept proposto dagli esperti di LetsGoDigital ci offre quella che dovrebbe essere un’anteprima della componente speciale. Il video di fine articolo è abbastanza chiaro ed esplicativo al riguardo: cerchiamo dunque di capire cosa potrebbe essere dietro l’angolo.

Non si può dire che lo Xiaomi Mi 11 Ultra sia arrivato con uncomparto fotocamera ortodossa, vista la sua estensione da un bordo all’altro del telefono e la presenza di un piccolo schermo nella stessa sezione. Proprio lo Xiaomi 12 nel suo modello Ultra non dovrebbe essere da meno avere una grossa soluzione circolare, che occuperà non poco spazio del retro del telefono.

Come sarà progettata la grandiosa fotocamera del prossimo top di gamma Xiaomi? Il sensore principale e l’unità ultrawide saranno al centro e a sinistra, mentre il teleobiettivo periscopio sembrerebbe posizionato nella parte inferiore della configurazione. A concludere la dotazione, ci sarebbe una quarta unità nella parte superiore del cerchio: non se ne conosce ancora la destinazione ma questa potrebbe essere un sensore ToF o un teleobiettivo 2x o anche 3x. Concludono l’insieme il classico flash LED, il sensore di luce e il PDAF.

Proprio per il nuovo Xiaomi 12 sembrerebbe essere possibile una partnership con Leica per il comparto fotocamera. Questa non è stata confermata ancora per via ufficiale ma sarebbe di certo un innegabile punto a favore del prossimo smartphone in arrivo. Negli anni scorsi, sempre Leica, ha collaborato proficuamente con Huawei rendendo i suoi telefoni i migliori sul mercato per il comparto fotocamera. Con il calo di quote di mercato del produttore bannato dagli USA, forse è il caso di guardare anche oltre e stringere nuove alleanze. Staremo a vedere se tutte le voci insistenti in questa direzione saranno confermate.